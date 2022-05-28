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«Українські війська відсунуть російські до кордону»: американський генерал назвав терміни

20:40 28 травня 2022
Бен Ходжес

Українська армія, яка протистоїть російським загарбникам, має проблеми з мобільністю. Про це заявив американський генерал-лейтенант у відставці Фредерік Бенджамін Ходжес, повідомляє телеканал «Дом».

«Я був упевнений в українцях, у технічних навичках та фізичній витривалості українських воїнів. А ось щодо чого я переживав, то це щодо мобільності. Щодо можливості українців пересуватися всередині країни. Перевезення боєкомплектів, перевезення людей це треба відпрацьовувати, це дуже важко. Ці труднощі українці зазнають досі — я маю на увазі з мобільністю всередині України, з перекиданням техніки та боєприпасів із Польщі на фронт. Так, з кожним днем транспортування покращується, але все ще залишається серйозним викликом. Ми знаємо з історії, що війна — це випробування волі та випробування логістики. Ми знаємо, що українці мають волю, яка набагато перевершує волю російських військових», — заявив він.

За словами Ходжеса, результат війни залежатиме про те, хто як упорається з логістичними проблемами.

«Я вважаю, що логістичні можливості росіян погіршуються, натомість можливості українців навпаки. І коли буде правильне становище, російські сили впадуть, буде кульмінація. На мою думку, це, швидше за все, відбудеться в серпні. За моєю оцінкою, до кінця літа українські війська відсунуть російські як мінімум до лінії, на якій вони були 23 лютого», — упевнений американський генерал-лейтенант у відставці.

Як писали «ФАКТИ», раніше Ходжес заявив, що Росія не має додаткових сотень тисяч солдатів або нових танків, готових вступити в бій проти ЗСУ. За його словами, росіяни не змогли навчитися проводити спільні операції: поєднувати дії наземних, морських і повітряних сил, спецназу та кібервійськ.

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