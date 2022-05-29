Київ відзначає свій 1540-й день народження: стала відома програма свята в умовах війни

Щороку в останню неділю травня мешканці столиці відзначають День Києва. У 2022 році свято випало на 29 травня. Сьогодні нашій столиці виповниться 1540 років.

Цього року свято проходитиме в умовах воєнного часу, і програма святкування буде скромною. КМДА опублікувала список заходів та закликала жителів столиці не ігнорувати повітряну тривогу.

12:00 — 13:00 Виступи аматорських мистецьких колективів за організаційної підтримки Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень — парк ім. Т. Шевченка.

15:00 — 16:00 Виступ Київського муніципального духового оркестру — майданчик біля арки «Свободи українського народу» у Центральному парку культури та відпочинку м. Києва.

16:00 Концерт на балконі театру — Київський академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва (вул. Межигірська, 2).

17:00 Концерт — Київський національний академічний театр оперети (вул. Велика Васильківська, 53).

14:00 Патріотичний майстер-клас — Музей видатних діячів української культури (музей Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 97).

11:00 Пішохідна екскурсія «Золотоворітський квартал». Маршрут від метро «Золоті ворота».

12:00 Екскурсія «Київ незламний». Маршрут: ст. м. «Дорогожичі» — Бабин Яр — Телевізійна вежа — Лук'янівський Військовий цвинтар — Київський телецентр — ДАХК «Артем» — ст. м. «Лук'янівська».

Заходи, присвячені Дню Києва, проведуть також і муніципальні музеї та бібліотеки.

27.05 — 06.06 Виставка живопису «Мій Київ» із петриківського розпису «З Україною в серці». Відкриття 27.05 о 17.00. Музей Шолом-Алейхема (вул. Велика Васильківська, 5).

28.05 — 19.06 Виставка «Жива скарбниця київського розпису» (сучасні тенденції). Відкриття 28.05 о 14.00. Національний музей українського народного декоративного мистецтва (вул. Лаврська, 9).

28.05 — 28.06 Проекти «Чорні ангели» та «Framed-Unframed». Відкриття 28.05 о 17.00. Київська міська галерея мистецтв «Лавра» (вул. Лаврська, 1).

30.05 о 14:00 Краєзнавчий час «Як тобі не любити, Київ мій!» — Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва (просп. Перемоги, 25-А).

31.05 о 13:00 Виставка творів клаптевого мистецтва київських майстрів «Печворк на траві» — Музей видатних діячів української культури (вул. Саксаганського, 97).

Травень 2022 р. Книжкова виставка «Мелодії вічного міста» — Міська спеціалізована молодіжна бібліотека «Молода гвардія» (вул. Льва Толстого, 49).

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як українські зірки святкували День Києва у 2021 році.

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