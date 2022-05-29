Українка Ломачинська здобула повний комплект медалей на ЧЄ з важкої атлетики в Албанії

25-річна українка Ангеліна Ломачинська стала володаркою трьох нагород у ваговій категорії до 49 кг на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що проходить у Тирані (Албанія).

Нашій співвітчизниці, яка стала чемпіонкою Європи серед молоді у 2018-му, не виявилося рівних у ривку, де Ангеліна підняла штангу вагою 80 кг, а в поштовху українка здобула малу «бронзу» з результатом 87 кг. Зрештою, у сумі уродженка Хмельницької області набрала 167 кг, що дозволило їй посісти друге місце та стати володаркою «великого» «срібла». Це перша медаль у дорослій кар'єрі спортсменки — раніше вона виборювала нагороди лише на молодіжному рівні.

Зазначимо, що чемпіонат Європи триватиме до 5 червня. Нашу країну на змаганнях у столиці Албанії представляють 18 спортсменів. На попередній континентальній першості, що проходила в 2021-му в Москві, наша збірна виграла медальний залік, здобувши 17 «великих» та «малих» нагород (10 золотих, 3 срібних та 4 бронзових).

Додамо, що Ломачинська, виступаючи на минулорічній першості у ваговій категорії до 45 кг, змогла завоювати лише «малу» «бронзу» в ривку — і ось зараз досягла відчутного прогресу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська важкоатлетка Аліна Марущак стала абсолютною чемпіонкою світу.

Фото Федерації важкої атлетики України

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