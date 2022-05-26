Скандинавський циклон передасть привіт Україні: на кінець тижня українцям обіцяють дощі та до +27

Синопткиня Наталія Діденко, яка раніше прогнозувала похолодання у вихідні дні, пообіцяла, що п'ятниця, 27 травня, буде теплою.

«Днем стовпчики термометрів піднімуться до +20+25 градусів. Вздовж північних районів та західних областей може бути свіжіше — до +18+22 градусів. У південній частині місцями до +25+27 градусів» , — прогнозує синопткиня і попереджає, що вітер буде, як і раніше, поривчастим, місцями з поривами до 15−20 метрів за секунду.

«Скандинавський циклон Hannah крутить фронтами і закидає час від часу в Україну потрібні для рослин дощі», — жартує вона і уточнює, що невеликі опади очікуються вранці та вдень на Волині, Рівненщині, у Карпатах, місцями на Луганщині.

Фото М.Діденка

Вдень у більшості областей України — суха пауза, а ввечері у п'ятницю невеликі та помірні дощі очікуються у західних та північних областях. Виняток — Чернівецька область та Сумщина. На решті території України увечері опади малоймовірні.

У Києві 27 травня вночі та вдень — переважно без опадів. Дощі у столиці можливі у п'ятницю ввечері. Вітер західний, поривчастий, часом сильний. Температура повітря протягом дня +21+23 градуси.

«У суботу Україною походять локальні дощі, у неділю опадів не буде. Температурне тло стане тьмянішим, трохи знизиться температура повітря, проте не на багато, на кілька градусів, у межах термічного комфорту», — додала Наталія Діденко.

Раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що в період з 30 травня до 2 червня атмосферні фронти принесуть нестійку погоду з грозовими дощами різної інтенсивності. У цей відрізок часу очікується тепла погода з температурою ночами 10−16 тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 17−23 вище за нуль, а ось на сході та південному сході 30 травня — 1 червня очікується спека до 25−30 градусів.

Фото Pixabay

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