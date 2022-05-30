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Гроші

Індексація зарплати у період простою: чи можна на неї розраховувати

10:21 30 травня 2022
Гривні

У Держпраці роз'яснили положення українського законодавства щодо індексації зарплат, у тому числі й у період простою. Адже багато підприємств через бойові дії зараз не можуть вести господарську діяльність.

У ГУ Держпраці в Дніпропетровській області нагадали, що індексації підлягають грошові доходи громадян, які мають не разовий характер, зокрема, винагорода за роботу, що виконується відповідно до тарифних ставок (окладів), доплати надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, що передбачаються законом, і компенсаційні виплати постійного характеру.

«З огляду на те, що оплата часу (періоду) простою не відноситься до постійних виплат, що мають бути проіндексованими, виплати за час простою не індексуються», — йдеться у роз'ясненні.

Раніше у «Дії» відповіли на найбільш поширені запитання українців, зокрема пояснивши, чому через додаток не вдається оформити допомогу з безробіття.

Фото Pixabay

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