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Що робити, якщо ваше підприємство опинилося на окупованій території: поради експерта

15:35 29 квітня 2022
Що робити, якщо ваше підприємство опинилося на окупованій території: поради експерта

Армія рф продовжує бойові дії на території України, завдаючи ще й великі збитки підприємцям. Чимало з них були змушені покинути тимчасово окуповані території, не бажаючи працювати із режимом рашистів. Відповідно, залишились без роботи й наймані працівники. Що робити у таких випадках, знає експертка з трудового права Вікторія Поліщук.

«Один з варіантів — це оголошення простою. Простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. У разі простою працівники можуть бути переведені за їхньою згодою з урахуванням спеціальності та кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця.

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Для оформлення простою складаємо акт та наказ. Час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу)".

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Також, за словами Вікторії Поліщук, існує можливість призупинення трудового договору.

«Це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою та тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. Дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. Про призупинення дії трудового договору роботодавець та працівник за можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України. Поки призупинено дію трудового договору, роботодавець здійснює нарахування зарплати для того, щоб у майбутньому працівник міг скористатися механізмом відшкодування з держави-агресора».

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