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Суспільство та люди

Чому не виходить оформити допомогу з безробіття через «Дію»: відповіді на найпоширеніші запитання

10:42 28 травня 2022
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Заявку на отримання статусу безробітного можна подати й через «Дію», та не в усіх виходить отримати фінансову допомогу.

В «Дії» відповіли на найпоширеніші запитання з цього приводу.

У застосунку помилка, ви не можете отримати допомогу. «Дія» не знайшла про вас дані у списках від ПФУ та ДПС. Що це означає?

Ця послуга доступна тільки людям, які є у переліку Пенсійного фонду України, і місця працевлаштування яких розташовані на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій. Але якщо послуга вам недоступна, то радимо дізнатися причину у ПФУ. Або скористатися послугою з реєстрації у центрі зайнятості на порталі «Дія».

Чи потрібно після подачі заяви звільнятися з місця роботи, якщо я не отримую дохід?

Реєстрація безробітного в Центрі зайнятості означає звільнення та пошук роботи для нього. Тому, якщо бажаєте отримати статус безробітного та виплати, вам необхідно звільнитися з поточного місця роботи.

Хочу отримати статусу безробітного, але мій центр зайнятості не працює.

Є певні обмеження у виборі центрів зайнятості в деяких областях України. Через те, що деякі з них призупинили роботу через воєнний стан.

Яким буде розмір виплат після отримання статусу безробітного?

Він буде рахуватися у відсотковому співвідношенні до середнього доходу людини та залежно від її страхового стажу. Для уточнення цього питання радимо звернутися до вашого центру зайнятості.

Подав заяву, але її розглядають більше як 3 робочі дні.

Заява автоматично надсилається до центру зайнятості на опрацювання фахівцем. Статус, який відображається в «Дії», передають саме звідти. Тому радимо вам звернутися туди, де ви подавали заяву, щоб уточнити причину її довгого опрацювання.

Раніше повідомлялося про ухвалення змін до законодавства, які спрощують процедуру отримання статусу безробітного та соціальних виплат для внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, або територіях де ведуться бойові дії. Допомогу можна отримати, не відвідуючи центр зайнятості — зробити це можливо за допомогою електронних сервісів Державної служби зайнятості України або «Дії».

Фото Pixabay

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