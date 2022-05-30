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Шоу-бізнес

«Ваші криваві рублі мені не потрібні»: Макс Барських різко відреагував на використання його музики в росії

12:08 30 травня 2022
Макс Барських

Український співак Макс Барських, який з перших днів війни заборонив використання своєї музики в росії, різко відреагував на незаконні дії російського шоу-бізнесу. Артист чітко заявив про свою позицію та вимагав видалити свої композиції зі всіх музичних платформ.

«Я думаю, весь світ уже побачив, що Росією править злочинність, безкарність, беззаконня, брехня, обман та пропаганда. Таким чином і мої пісні з'явилися на майданчиках цієї країни. Але нічого страшного, моя команда вже робить все, щоб їх видалити. Тому насолоджуйтесь, поки у вас є така можливість. І пам'ятайте, ваші криваві рублі мені не потрібні», — заявив Барських у відеозверненні до Інстаграма.

Також артист звернувся до представників російського шоу-бізнесу, які за подачки від влади підтримують війну замість рятувати свою країну.

«Представники російського шоу-бізнесу, замість того, щоб використовувати свій голос у правильному напрямку і рятувати свою країну від керівної влади перетворюються на зливний бачок і змивають свою батьківщину глибоко на дно за ці ж криваві рублі», — додав Барських.

Макс випустив зворушливу пісню про війну «Чекай мене».

Нагадаємо, з початком російського вторгнення в Україну Макс Барських відмовився від концертної діяльності в росії, заборонив використання своєї творчості. Кошти від проданих квитків на його концерти він відмовився повертати. Музикант бере участь у благодійних проектах на підтримку України.

У квітні 2022 року Макс Барських записався до лав ЗСУ.

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