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«Хлопчисько чеку гранати висмикнув і каже…»: російські солдати-«відмовники» мало не розправилися зі своїм генералом на Донбасі (аудіоперехоплення)

11:31 30 травня 2022
Гранати

Фахівці Служби безпеки України дізнаються чимало цікавого, перехоплюючи телефонні розмови загарбників, утому числі й про настрої, які панують у россійських військах.

Нещодавно СБУ перехопила розмову, під час якої один із оккупантів розповів, що россійськи контрактник ледь не підірвав генерала зс рф Валерія Солодчука та його охорону. Генерал приїхав до підрозділу, який відмовлявся брати участь у бойових діях.

«У нас батарея практично вся у відмову пішла. Він почав начал стволом махати, стріляти: «Я, каже, вас завалю, якщо ви, нах…, туди не поїдете. І тут хлопчисько йому: «Йди, каже, вали!». Ї… ти, він гранату, чеку висмикнув і каже: «Ну давай, застрель, каже, мене! Разом, каже, підірвемося тут». Все. Там й спецназівці в нас теж стволами тикати стали, а ми — у них. Коротше, ледь не перестрілялися усі на… й. Він у свій «бобік» сів та поїхав», — розповів своїй дружині російський загарбник.

За його словами, від бригади, де налічувалося понад 600 військовослужбовців, залишилась лише третина, решта — загинули чи поранені. «Визволитель» заявляе, що більш не хоче лишатися в Україні та воювати.

Є схожі данні й у розвідки Великобританії.

Раніше в українській розвідці повідомляли, що у тимчасово окупованій Киселівці на Херсонщині чеченці та буряти з зс рф посварилися між собою і влаштували стрілянину через награбоване. У нічному конфлікті брали участь більш ніж 50 військових з кожної зі сторін. Про кількість загиблих та поранених не повідомлялося.

Фото Pixabay

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