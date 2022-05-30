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Гроші

Як в умовах воєнного часу оформити в «Укрпошті» переадресацію пенсії та субсидії

11:54 30 травня 2022
Укрпошта

В умовах воєнного часу люди, які отримують пенсії та субсидії через «Укрпошту», можуть змінити адресу отримання виплат або переказати їх на рахунок у банку.

Як повідомляє видання «На пенсії», грошовий переказ замість відділення «Укрпошти» можна отримати у відділеннях «Ощадбанку». Для цього потрібно прийти до відділення з паспортом та індивідуальним податковим номером (РНОКПП) до банку та оформити отримання пенсії протягом 60 днів.

Переадресувати можна і пенсію, і субсидії, і соцвиплати. На кожну з виплат треба оформити окрему заявку:

  • зайти на сайт «Укрпошти» та знайти заявку на переадресацію;
  • вибрати вид виплати, для якої хочете змінити адресу;
  • вказати особисті та контактні дані — П.І.Б, номер телефону, серію та номер паспорта;
  • написати адресу поштового відділення, де раніше отримували гроші.

Далі пропонують два варіанти переадресації, пріоритетний — адресний переказ у відділенні.

Для немобільних груп населення, які не можуть дістатись до відділення, діє адресний переказ з доставкою додому, але на це потрібно буде зачекати.

Можна здійснити переадресацію і зателефонувавши у контакт-центр «Укрпошти» та вказавши нову адресу для доставки виплат.

Як і у випадку з онлайн-заявою, потрібно вказати персональні та паспортні дані одержувача, стару та нову адресу доставки та номер телефону.

Фото "Укрпошти"

Раніше пояснювалося, як діти-переселенці з 14 років можуть самостійно звертатися за державною грошовою допомогою.

Фото «Укрпошти» із соцмереж

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