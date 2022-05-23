Діти-переселенці з 14 років мають право самостійно звертатися по грошову допомогу: як це зробити

Коли люди тікали від обстрілів, часом вони не думали про документи. Так, були ситуації, коли батьки віддавали дітей родичам, хрещеним і ті евакуювались у безпечні регіони. А коли вже постало питання про отримання довідки для внутрішньо переміщеної особи, почалися проблеми… Як їх вирішити, розповіли у Криворізькому місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги Міністерства юстиції України.

— Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків. Це ситуація, коли дитина перебуває з батьками. Неповнолітня дитина (з 14 років) має право самостійно звернутися за призначенням допомоги. І якщо в її інтересах звернеться законний представник, це цілком відповідає законодавству. Заяву про виплату допомоги малолітній дитині, яка прибула без супроводу законного представника, може подавати від її імені:

особа, яка перебуває у сімейних, родинних стосунках (у тому числі хрещені батьки), за наявності документа, що підтверджує сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною, виданого службою у справах дітей за місцем звернення;

особа, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, що підтверджується письмовою заявою одного із законних представників, завіреною органом опіки та піклування;

особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, що залишилася без батьківського піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування). Це має бути довідка зі служби у справах дітей.

Варто розуміти, для чого це зроблено. Дитина, яка перебуває без батьків, фактично вважається такою, що не має батьківського піклування. Адже законний представник дитини — батьки, опікуни, інша людина, яку уповноважили на це батьки. Якщо нотаріально посвідченої довіреності на виховання та представництво інтересів дитини немає, то доведеться йти до служби у справах дітей за місцем перебування. Служби мають складати акт, брати таких дітей на облік, вносити до банку даних і влаштовувати їх на тимчасове проживання в ту родину, з якою виїхала дитина. Тоді рішення органу опіки та піклування свідчитиме, що родич дитини — законний представник/представниця дитини.

— Як здійснюється виплата?

— Розмір виплати — 3 тисячі гривень. Виплата допомоги такій дитині здійснюється починаючи з березня 2022 року у разі звернення за її наданням до 15 травня 2022 року включно. Допомога виплачується:

на банківський рахунок (за стандартом IBAN) заявника,

на поточний рахунок для зарахування допомоги «єПідтримка».

— Які документи знадобляться?

— Якщо дитина прибула без супроводу законного представника, заява подається:

Особою, яка перебуває у сімейних, родинних стосунках (наприклад, тітка, дядько, а також хрещені батьки). Потрібен документ про підтвердження сімейних, родинних відносин,

виданий службою у справах дітей за місцем звернення. Особою, яка уповноважена законними представниками супроводжувати дитину. Потрібна письмова заява одного із законних представників, що підтверджує повноваження супроводжувати дитину. Заява має бути завірена нотаріусом або органом опіки та піклування (у сільській місцевості, де нотаріальні дії здійснюють представники органів місцевого самоврядування). Особою, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину. Потрібна копія наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, на яку допомогу можуть розраховувати переселенці в Україні, зокрема пенсіонери та багатодітні родини.

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