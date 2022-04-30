Як оформити переказ пенсії з відділення «Укрпошти» на банківський рахунок: покрокова інструкція

Під час першого призначення пенсії кожен пенсіонер самостійно обирає, як отримувати майбутню пенсійну виплату. Якщо пенсіонер не визначив спосіб виплати пенсії, спеціаліст автоматично визначає виплату пенсії через поштове відділення зв'язку АТ «Укрпошта» (за фактичним місцем проживання пенсіонера). У військовий час дуже актуальним є переведення пенсії з відділення «Укрпошти» на банківський рахунок, оскільки не в усіх населених пунктах через активні бойові дії працює пошта, пише На пенсії.

Слід зазначити, що особа має право будь-якої миті змінити спосіб виплати пенсії (пошта/банк): необхідно або особисто звернутися до спеціалістів сервісних центрів, або дистанційно подати відповідну заяву про зміну способу виплати пенсії через portal.pfu.gov.ua.

Інструкція щодо зміни способу виплати пенсії дистанційно:

1. Авторизувавшись на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, вибрати пункт «Про пенсійне забезпечення».

2. Виберіть розділ «Внесення змін до пенсійної справи», а потім — «Заява про зміну способу виплати пенсії».

3. Заповніть всі обов'язкові поля форми заяви та завантажте відскановані документи (паспорт; ідентифікаційний код; заяву з реквізитами з банківської установи — у разі переходу на банк).

4. Сформовану заяву завірити власним кваліфікованим електронним підписом. Заява автоматично надходить до Пенсійного фонду України. Результати обробки звернення (зміни способу виплати) буде відображено в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України у вкладці Мої повідомлення.

Якщо пенсіонер не має електронного підпису, то послугу переадресації можна замовити по гарячій лінії «Укрпошти» за номером 0−800−300−545. Після цього відкрити рахунок у банку, на який надходитиме пенсія, та заповнити заяву. Із заявою слід звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду, де буде завершено процедуру переоформлення.

Як писали «ФАКТИ», з 1 квітня частина українських пенсіонерів зіткнулася з проблемою неможливості отримання пенсій на картки через їхнє блокування «Ощадбанком». У банку пояснили, що буде із пенсіями власників заблокованих карток.

Також раніше уряд ухвалив рішення, що передбачає, що пенсіонерам, які отримували пенсії не на банківські картки, а за місцем проживання, і залишилися на окупованих територіях, де йдуть активні бойові дії, через що «Укрпошта» не має технічної можливості доставляти там пенсію, вся сума пенсії зараховуватиметься на рахунки, відкриті в Ощадбанку.

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter