«Бомба уповільненої дії цокає»: легендарному ексодноклубнику Михайличенка залишилося жити півроку

Уславлений воротар «Рейнджерс» та збірної Шотландії 58-річний Енді Горам невиліковно хворий. Колишньому одноклубнику Олексія Михайличенка діагностували рак стравоходу четвертої стадії, повідомляє Daily Record.

Дізнавшись про страшний діагноз, Енді Горам відмовився від хіміотерапії, яка продовжила б його життя лише на 12 тижнів. Жити найкращому голкіперу в історії «Рейнджерс», за припущеннями лікарів, залишилося лише півроку.

Колишній воротар став почуватися погано близько двох місяців тому. Він ледве їв і пив. При цьому Енді ігнорував симптоми і звернувся за медичною допомогою лише тоді, коли біль став нестерпним, і він схуд.

«Я думав, що у мене сильний розлад шлунка, — цитує видання легендарного голкіпера. — Мій стравохід був ніби заблокований. За кілька тижнів стало ще гірше. Мені зробили комп'ютерну томографію, а потім терміново доправили до лікарні та сказали, що мої найближчі родичі мають бути зі мною. Саме тоді задзвеніли тривожні дзвіночки. Я зрозумів, що в мене рак».

Знаменитий воротар через хворобу сильно схуд.

Коли лікарі повідомили Енді Гораму про невиліковну хворобу, поряд з ним був син Денні. Медики прямо сказали знаменитому футболісту, що йому залишилося жити близько шести місяців — і дев'ять, якщо він пройде курс хіміотерапії. Але від другого варіанту шотландець відразу відмовився, пам'ятаючи про те, які муки перенесла торік його колишня дружина Міріам, яка боролася з раком.

«Слово «неоперабельний» мене сильно зачепило, — зізнався воротар. — Але я одразу відмовився від «хімії». Пройти хіміотерапію та мучитися заради зайвих трьох місяців та нульової якості життя? Ні, дякую. Хіміотерапія виключена з меню. Я бачив, як страждала Міріам. Її чоловікові Дейлу доводилося тижнями носити її вгору та вниз сходами. Це було пекло.

Знаю, що на мене чекає серйозна боротьба, і я боротимуся, як ніколи раніше. Лікар сказав мені: «Йди, насолоджуйся своїм повсякденним життям і будь якомога нормальнішим». Завдяки сильнодіючим препаратам мій біль керований. Я все ще можу ходити до друзів та залишатися собою. Я буду тут стільки, скільки зможу. Єдина особливість у тому, що бомба уповільненої дії цокає".

Енді з колишньою дружиною Міріам

Зазначимо, що Енді Горам грав за «Рейнджерс» у 1991−1998 роках, ставши у складі команди з Глазго шестиразовим чемпіоном Шотландії, а також по три рази вигравши Кубок країни та Кубок шотландської ліги. У воротарському светрі збірної Шотландії Горам зіграв 43 матчі та пропустив 35 м'ячів, він основним голкіпером команди на Євро-1992 та Євро-1996.

Енді Горам (крайній ліворуч у першому ряду) та Олексій Михайличенко (крайній праворуч у першому ряду) разом виблискували у складі "Рейнджерс"

До речі, 2001 року голкіпер на правах оренди провів три місяці у складі легендарного «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, ставши чемпіоном АПЛ. При цьому з переходом 37-річного ветерана зі скромного «Мотервелла» до титулованого клубу була пов'язана кумедна історія.

Після одного з тренувань у Горама задзвонив телефон. «Гей, кіпере, це Алекс Фергюсон. Хочу взяти тебе в оренду до кінця сезону. Фаб'єн Бартез травмований, Раймонд ван дер Гоув також. Ми граємо у середу з „Баварією“ у Лізі чемпіонів, а в неділю з „Ліверпулем“. Що скажеш?» — почув голкіпер. «Аллі, йди нах**», — випалив Енді Горам і, будучи впевненим, що його розігрує експарнер з «Рейнджерс» Аллі Маккойст, поклав трубку. Через дві хвилини телефон задзвонив знову, і багряний від люті Алекс Фергюсон коротко повторив свою попередню пропозицію: «Ти маєш 10 секунд, щоб прийняти мою пропозицію, жирний виродку».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний футбольний тренер Мирослав Блажевич хворий на рак.

Фото Daily Record, ФК «Рейнджерс»

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