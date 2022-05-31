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«Тепер це назавжди»: Нікіта Алєксєєв зі своєю дівчиною повернувся до Києва

13:06 31 травня 2022
Нікіта Алєксєєв

Популярний співак Нікіта Алєксєєв (ALEKSEEV) зі своєю дівчиною — російською співачкою, солісткою гурту «ВІА Гра» Уляною Синецькою повернулися до Києва. Вони сподіваються будувати своє майбутнє в Україні. Про це Нікіта повідомив в Інстаграм, опублікувавши фото на вулиці у столиці у День Києва.

«Моє рідне місто, у тебе день народження, і я щасливий, що ми повернулися! Вірю і знаю, що тепер це назавжди! Квітни і розвивайся, щоби всі твої мешканці жили щасливо під мирним небом. Люблю найбільше», — написав Алєксєєв.

Раніше Нікіта розповів, що познайомив Уляну зі своєю мамою. Щоб привезти кохану в Україну, яка є громадянкою росії, довелося ставити її на облік до СБУ. Синецька хоче відмовитися від російського паспорта та отримати громадянство України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, чому телеведуча Лідія Таран не поспішає повертатися до Києва.

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