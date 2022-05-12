«Хоче будувати своє майбутнє в нашій країні»: солістка «ВІА Гри» відмовляється від російського паспорта

Популярний співак ALEKSEEV (Микита Алєксєєв) розповів, що його дівчина — солістка гурту «ВІА Гра» Уляна Синецька, з якою він живе чотири роки, хоче відмовитися від російського паспорта та прийняти громадянство України. Артистка виступає проти війни в Україні та бачить своє майбутнє у нашій, незалежній країні. Зараз Уляна разом із Нікітою перебувають в Україні. Співак робить все можливе, щоб прискорити отримання громадянства Синецької.

«Вона абсолютно вірить у те, що добро на нашому боці. Я, як чоловік, який її дуже любить, хочу для неї тільки найкращого у майбутньому. Тому я дуже хочу змінити її громадянство», — розповів ALEKSEEV в інтерв'ю «Славе+» на YouTube.

За словами артиста, Уляні довелося ставати на облік та отримувати дозвіл на перетин українського кордону.

«Наступне, чим я займатимуся, я постараюся змінити її громадянство, як це вийде. Я розумію, що це буде дуже важко, але я вірю, що в нашій країні нормальні люди, які розуміють ситуацію. Вона живе тут чотири роки зі мною, від самого початку наших стосунків, вона хоче будувати своє майбутнє в нашій країні, поряд зі мною», — каже ALEKSEEV.

Нагадаємо, проти війни в Україні виступають багато думаючих російських артистів — Лія Ахеджакова, Андрій Макаревич, Максим Галкін, які не боїться говорити правду про війну.

Але є й такі мерзотники, хто не просто мовчить про війну, а всіляко підтримує путінське безумство, вбивство мирних українців. Лепс, Доліна та Дюжев висловили свою підтримку, виступивши в окупованому Донецьку.

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