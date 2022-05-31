Всесвітній день блондинок-2022: красиві вітання та листівки
В останній день весни, 31 травня, прийнято відзначати Всесвітній день білявок.
Свято це досить молоде, тому що вперше було проведено у 2006 році. Тоді відбулося вручення ексклюзивної премії, призначеної суто для представниць жіночої статі зі світлим волоссям — «Діамантова шпилька».
Навколо блондинок поширений міф у тому, що вони дурні, що є неправдою. Численні дослідження показали, що зв'язку між кольором волосся та інтелектом немає.
Більше того: жінок зі світлим волоссям потрібно берегти, тому що світловолосі люди можуть просто незабаром зникнути з Землі. І, звичайно, всіх знайомих блондинок сьогодні потрібно обов'язково привітати із «їхнім» святом.
«ФАКТИ» пропонують невелику добірку добрих привітань, які можуть стати в нагоді для цієї мети.
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Хочем привітати з днем блондинок
Сьогодні білявих жінок,
Кохання бажаємо і успіхів,
Блондинки, цього дня всім вам.
Блондинка — це не покликання,
А стан душі
Ми вам удач побажаємо,
Наші ви гарненькі!
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З Днем блондинок вітаю,
Тебе, кохана, рідна,
І в цей день тобі бажаю,
Щастя без кінця та краю!
Нехай втіляться надії,
І нехай здійсняться мрії,
Завжди ти будеш тендітною, ніжною,
Королевою краси!
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Вітаю із Днем блондинок. Бажаю завжди залишатися яскравим сонечком, білою смугою у житті близьких людей, яскравим успіхом і доброю надією. Бажаю прикрашати цей світ бездоганною красою та світлою головою, бажаю бути щиро коханою та неповторною.
***
Білява красуне, зі святом Тобі,
Хай Ангел з неба Тобі береже,
Нехай Твоя стежина буде лише прямою,
Заквітчана квітами, не кропивою,
Нехай співають пташки Тобі навесні,
Збуваються всі мрії, що у світлій голові,
Отож, бажаю щастя, красуні білокоса,
Сонця Тобі завжди й не лише у волосся!
***
У всесвітній день блондинок
Побажати тобі хочу
Тільки класних рандеву
Про роботу вже промовчу.
Щоб всі дні, а також ночі,
Проминали без турбот,
Нехай сяють щастям очі
Смуток геть, журба-банкрут!
***
Усіх красунь білявих вітаємо з чудовим днем, коли сонячні відблиски, граючи у волоссі, запалюватимуть іскорки у ваших очах. Бажаємо, щоб на вас завжди звертали увагу, щоб цінували вас не за колір волосся, а за оптимізм, життєрадісність та прекрасний характер.
Нагадаємо, спробувати себе у ролі блондинки може будь-яка жінка, що успішно доводять українські селебрітіс.
Фото ТСН, YouTube, Pixabay, Поздравок201
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