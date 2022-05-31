Всесвітній день блондинок-2022: красиві вітання та листівки

В останній день весни, 31 травня, прийнято відзначати Всесвітній день білявок.

Свято це досить молоде, тому що вперше було проведено у 2006 році. Тоді відбулося вручення ексклюзивної премії, призначеної суто для представниць жіночої статі зі світлим волоссям — «Діамантова шпилька».

Навколо блондинок поширений міф у тому, що вони дурні, що є неправдою. Численні дослідження показали, що зв'язку між кольором волосся та інтелектом немає.

Більше того: жінок зі світлим волоссям потрібно берегти, тому що світловолосі люди можуть просто незабаром зникнути з Землі. І, звичайно, всіх знайомих блондинок сьогодні потрібно обов'язково привітати із «їхнім» святом.

«ФАКТИ» пропонують невелику добірку добрих привітань, які можуть стати в нагоді для цієї мети.

***

Хочем привітати з днем блондинок

Сьогодні білявих жінок,

Кохання бажаємо і успіхів,

Блондинки, цього дня всім вам.

Блондинка — це не покликання,

А стан душі

Ми вам удач побажаємо,

Наші ви гарненькі!

***

З Днем блондинок вітаю,

Тебе, кохана, рідна,

І в цей день тобі бажаю,

Щастя без кінця та краю!

Нехай втіляться надії,

І нехай здійсняться мрії,

Завжди ти будеш тендітною, ніжною,

Королевою краси!

***

Вітаю із Днем блондинок. Бажаю завжди залишатися яскравим сонечком, білою смугою у житті близьких людей, яскравим успіхом і доброю надією. Бажаю прикрашати цей світ бездоганною красою та світлою головою, бажаю бути щиро коханою та неповторною.

***

Білява красуне, зі святом Тобі,

Хай Ангел з неба Тобі береже,

Нехай Твоя стежина буде лише прямою,

Заквітчана квітами, не кропивою,

Нехай співають пташки Тобі навесні,

Збуваються всі мрії, що у світлій голові,

Отож, бажаю щастя, красуні білокоса,

Сонця Тобі завжди й не лише у волосся!

***

У всесвітній день блондинок

Побажати тобі хочу

Тільки класних рандеву

Про роботу вже промовчу.

Щоб всі дні, а також ночі,

Проминали без турбот,

Нехай сяють щастям очі

Смуток геть, журба-банкрут!

***

Усіх красунь білявих вітаємо з чудовим днем, коли сонячні відблиски, граючи у волоссі, запалюватимуть іскорки у ваших очах. Бажаємо, щоб на вас завжди звертали увагу, щоб цінували вас не за колір волосся, а за оптимізм, життєрадісність та прекрасний характер.

Нагадаємо, спробувати себе у ролі блондинки може будь-яка жінка, що успішно доводять українські селебрітіс.

Фото ТСН, YouTube, Pixabay, Поздравок

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