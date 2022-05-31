«Ішла напролом»: Аліна Паш ще більше заплуталась, намагаючись знову виправдатися за поїздку до Криму

Українська співачка Аліна Паш після гучного скандалу та дискваліфікації з національного відбору на «Євробачення» через незаконне відвідування Криму знову намагалася виправдатися за свій вчинок і остаточно заплуталась. Вона зіслалася на погану пам'ять, заявивши, що не знає, як перетинала межу тимчасово окупованого півострова. З її слів, тоді було багато переїздів, вона заплуталася. А підроблену довідку для неї начебто підготував партнер Андрій Іноземцев.

«Я дала добро Андрію це питання вирішити. Десь я розуміла, що воно може бути вирішене не зовсім чесним способом, але жага поділитися з українцями цією піснею в такий напружений для країни момент надавала рішучості йти далі. Довідка — це спроба Андрія врятувати мене» — сказала Аліна Паш в інтерв'ю LiRoom.

Розповідаючи про подорож до Криму, співачка «заклала» Ірину Білик, у команді якої виступала на півострові. Аліна каже, що в її паспорті немає позначки про перетин кордону.

«Навіть розуміючи, що моя пам'ять про те, як я їхала до Криму, розмазана, я вирішила ризикнути й піти на конкурс… Я йшла напролом, сліпо сподіваючись, що не порушила правила конкурсу і в'їжджала на територію Криму правильно. Ми тоді дуже багато гастролювали в команді Ірини Білик, постійні перельоти, переїзди. Ніхто не міг дати мені чіткої відповіді, як ми туди потрапили, бо було кілька гуртів: хтось їхав, хтось летів. Я шукала хоч якісь квитки, емейли, будь-яке підтвердження. Всі свої паспорти я перевірила вздовж і впоперек — жодної позначки. Звичайно, був той пост у Facebook зі скаргою на Аерофлот, і десь у глибині душі я розуміла, що є шанс, що я все ж таки влітала», — сказала Аліна Паш.

Нагадаємо, співачка виграла національний відбір, але Суспільний мовник ухвалив рішення щодо дискваліфікації.

Замість Аліни на «Євробачення» вирушив гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania і завоював для України феєричну перемогу.

Музиканти продали на аукціоні трофей конкурсу — Кришталевий мікрофон та рожеву панаму соліста гурту за космічну суму, зібравши 11 млн гривень та 900 тисяч доларів.

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