Слава Україні! Переможцем «Євробачення-2022» став гурт Kalush Orchestra

Переможцем міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» став гурт Kalush Orchestra. Максимальну підтримку колектив отримав від телеглядачів.

Друге місце посів Сем Райдер із Великобританії, третє — представниця Швеції.

За перемогу у фіналі змагалися 25 конкурсантів. Це переможці двох півфіналів, представники «Великої п'ятірки» — країн-засновників конкурсу (Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція), які автоматично виступають у фіналі, як і представник країни-переможця. Завдяки феєричній перемозі групи Maneskin конкурс проходить в Італії.

До речі, виступ гурту у фіналі опинився під загрозою зриву, артисти потрапили в аварію, соліст отримав серйозну травму ніг та пересувався з ціпком. Однак у фіналі Maneskin запалили на сцені, як нічого не бувало.

Україну представляв гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Музиканти вийшли на сцену під номером 12. Наприкінці номера соліст Олег Псюк закликав світ урятувати Маріуполь, врятувати Азовсталь. Не стало приводом для дискваліфікації.

Трансляцію дивилися 200 млн людей у всьому світі. Дуже хочеться вірити, що голос музикантів почули. У всякому разі, ставки букмекерів почали зростати.

Наші учасники мають велику популярність, багато конкурсантів висловлюють свою підтримку, співають дуетом Stefania, як це зробили фінська група The Rasmus, представники Італії Mahmood & Blanco, яких називали фаворитами конкурсу. Багато артистів, фанів «Євробачення» носять українську символіку чи рожеві панами, як у соліста Олега Псюка.

Активно дивляться виступи українців на YouTube. Відео номери зібрало найбільшу кількість серед учасників «Євробачення» переглядів — понад 3,5 млн.

Перемогу українцям прогнозували і букмекери, наші представники мали найвищі шанси на перемогу — 60%.

Оцінки України оголосила солістка гурту Go_A Катерина Павленко.

Традиційно конкурс коментував Тимур Мірошниченко. Він вів прямий ефір із бомбосховища, де облаштували студію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на «Євробаченні» несподівано засвітився Філіп Кіркоров, незважаючи на те, що Європейський союз мовлення виключив делегацію росії з конкурсу за вторгнення в Україну. З ганьбою усунули від конкурсу і Білорусь.

Фото EBU

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