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Верховна Рада затвердила День Української державності: коли його відзначатимуть

16:36 31 травня 2022
Верховна Рада затвердила День Української державності: коли його відзначатимуть

В Україні на 28 липня святкуватимуть День Української державності.

Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада, яка раніше послабила обмеження на виїзд українських чоловіків за кордон, повідомив 31 травня народний депутат Олексій Гончаренко.

«28 липня в Україні буде нове державне свято — День Української державності. За це рішення проголосувала Верховна Рада», — написав він.

За словами нардепа, відповідний законопроект № 5864 підтримали 257-ма голосами.

Зазначимо, що законопроект був зареєстрований ще влітку 2021 року, його ініціював президент Володимир Зеленський.

Як йдеться у пояснювальній записці, нове свято сприятиме утвердженню спадкоємності більш ніж тисячолітньої історії Української держави. Згідно з документом, Україна бере початок із часів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави, Гетьманщини, УНР, ЗУНР, Карпатської України до сучасної України.

День української державності має протистояти фейковому образу, який просуває російська федерація, оскільки у системі дезінформації москви українці нібито не є окремим народом, а складовою «триєдиного російського народу».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 24 серпня під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності президент Володимир Зеленський підписав Указ про відзначення 28 липня Дня Української Держави. Події президента викликали глибоку «образу» у кремлі, який не може допустити самої думки про існування самодостатніх країн на пострадянському просторі.

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