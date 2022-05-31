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Гроші

Рада збільшила видаткову частину бюджету на 287 млрд грн: скільки грошей піде на оборону, пенсії та соцвиплати

17:08 31 травня 2022
Рада збільшила видаткову частину бюджету на 287 млрд грн: скільки грошей піде на оборону, пенсії та соцвиплати

Верховна Рада, яка проголосувала за День Української державності, внесла зміни до закону про державний бюджет України на 2022 рік. Витрати загального фонду збільшили на 287 млрд. гривень за рахунок додаткових зовнішніх запозичень.

Про це сказано у проекті № 7413 на сайті парламенту з позначкою про те, що проект прийнято як закон.

Згідно з повідомленням, збільшення видатків Держбюджету необхідне для забезпечення:

  • потреб національної безпеки та оборони — 247,8 млрд гривень;
  • поповнення резервного фонду — 1,5 млрд гривень;
  • надання допомоги в рамках програми підтримки — 5,8 млрд гривень;
  • фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищення до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду — 20,0 млрд гривень;
  • надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття видатків на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг — 12,5 млрд гривень.

Нагадаємо, в НБУ очікують, що до бюджету в червні надійде багатомільярдна допомога — 8 млрд доларів від США та млрд євро від Європейського союзу, а Мінфін пропонує відновити довоєнну систему оподаткування, щоб задіяти і внутрішні фінансові резерви.

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