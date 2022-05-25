Терміново потрібні гроші: у Кабміні пропонують скасувати всі пільги для бізнесу, запроваджені після початку війни

Мінфін, який досяг законодавчого відновлення відповідальності за несплату податків, наполягає на поверненні довоєнної системи оподаткування, вважаючи, що Україна зможе перемогти у війні з рф лише шляхом максимальної підтримки держави, яка фінансує армію. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Потрібно визначитися, чого ми взагалі хочемо: ми хочемо виграти війну чи ми хочемо якимось чином допомагати бізнесу? Бізнесу ми допомогли. Перші три місяці бізнес міг скористатися цією підтримкою. Зараз потрібно підтримати також державу, яка фінансує армію. І ці витрати дуже значні», — заявив міністр.

За його словами, обсяг щомісячного дефіциту держбюджету вже сягає 5 млрд доларів. Покривати його крім податків можна за рахунок розміщення військових облігацій, а також грантів міжнародних донорів.

Зокрема, вже ухвалено рішення направити до державного бюджету 7,5 млрд доларів із додатково виділених урядом США близько 40 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше ідея повернення до стандартних ставок оподаткування після тимчасового послаблення та запровадження пільгових ставок податків з обороту та ПДВ для малого та середнього бізнесу спровокувала вимогу бізнесу про відставку голови Комітету Ради з податків Данила Гетьманцева з посади секретаря Нацради відновлення України.

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