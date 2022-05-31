Частина українців зможуть вийти на пенсію достроково: у ПФУ роз'яснили деталі

Незважаючи на існування чітко визначених критеріїв для виходу громадян на пенсію, деякі українці, можливо, не знають, що до статті 115 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» внесено зміни.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Зокрема, право на дострокове призначення пенсії за віком надано одному з батьків дітей, які до шестирічного віку виховували дітей, які страждають на тяжкі захворювання, і не отримали права на інвалідність.

Зокрема, дострокові пенсії призначаються матерям тяжко хворих дітей після досягнення віку 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Також дострокова пенсія за віком може бути призначена батькові, який виховував тяжко хвору дитину до шестирічного віку — якщо таке рішення ухвалить мати (або у разі її відсутності) після досягнення чоловіком віку 55 років, та за наявності у нього страхового стажу не менше 20 років.

Визначення поняття «важко хвора дитина, якій не встановлено інвалідність» наведено у статті 1 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Щоб отримувати таку пенсію, матерям (батькам) тяжко хворих дітей необхідно надати, зокрема, документ про народження дитини та довідку медичного закладу про захворювання дитини, яке мало місце до шестирічного віку.

Ще один важливий момент: виплата пенсії провадитиметься незалежно від факту працевлаштування. Розмір пенсії визначається індивідуально для кожного пенсіонера з урахуванням його страхового стажу, заробітної плати, року виходу на пенсію та складових пенсійної виплати.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як отримати пенсію на пошті пенсіонеру, який через війну переїхав до іншої області.

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