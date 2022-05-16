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Гроші

Як отримати пенсію на пошті пенсіонеру, який через війну переїхав в іншу область

21:05 16 травня 2022
пенсія

Через бойові дії та окупації люди змушені виїжджати до інших областей. Якщо це літні люди, то зазвичай вони отримували пенсію у відділенні поштового зв’язку. Як добитись виплат на новому місці проживання, пояснює провідна експертка в галузі права соціального забезпечення Ольга Беспалова:

«У зв’язку зі зміною місця проживання пенсіонер може отримати свої виплати, здійснивши наступні дії: зателефонуйте до контакт-центру Укрпошти за номером телефону 0 800 300 545 та оберіть кнопку 2 — розділ «Пенсії, соціальні виплати та субсидії» (усі дзвінки безкоштовні) або до Пенсійного фонду України. Також можна передати інформацію через електронний кабінет. Повідомте про необхідність отримання пенсії, грошової допомоги за іншою адресою та передайте наступну інформацію:

  • прізвище, ім’я та по батькові одержувача пенсії та/або грошової допомоги;
  • адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року;
  • паспортні дані (серія та номер паспорту);
  • номер телефону одержувача пенсії/грошової допомоги;
  • спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою);
  • нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу тимчасового проживання.

Якщо ви отримуєте пенсію або грошову допомогу поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, який отримали в смс-повідомленні. Ваші кошти будуть виплачені за заявленою адресою проживання протягом декількох днів".

За словами експертки, якщо ви поки не визначилися з місцем отримання виплати та бажаєте її отримати на будь-якому автоматизованому відділенні Укрпошти, до якого буде доступ, повідомте про це оператору.

Нагадаємо, в Україні оновили правила виходу на пенсію до досягнення пенсійного віку.

Раніше у ПФУ розповіли, що робити пенсіонерам, які залишилися без виплат від початку війни.

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