Не до боїв: легенду ММА з росії лікують від алкоголізму

Російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олександр Ємельяненко, який переміг у лютому американця з російським паспортом Джеффа Монсона, знову запив. 40-річного спортсмена, котрий восени планував провести довгоочікуваний бій за правилами боксу з В'ячеславом Дациком, доправили до клініки в Єкатеринбурзі, де він проходить курс лікування від алкогольної залежності.

Про це повідомив менеджер бійця Микита Бурчак, який заявив, що про тренування та бої зараз не може бути й мови, оскільки Ємельяненко-молодший перебуває в дуже поганому стані.

«Це приватний профільований центр для лікування від алкогольної залежності, з можливістю тренуватися, — сказав Микита Бурчак в інтерв'ю YouTube-каналу «Ушатайка». — Усі бачили стан Олександра, і, очевидно, що зараз тренування будуть на шкоду — ніхто в такому стані не тренується. Тому зараз основне завдання — вивести Олександра з того стану в нормальний, і лише після цього почати плавні тренування. Думаю, якщо все буде добре, тренуватися теж будемо в Єкатеринбурзі. Москва на Сашу погано впливає. Лише бої його стимулюють на адекватний здоровий стан. По Саші видно, який він спосіб життя вів після бою з Монсоном.

Щодо синця у Олександра, то він сказав мені, що впав уночі. Природно, ніхто його в такому вигляді на бій не випустить. Перший, хто його не випустить, — це я".

У Олександра Ємельяненка знову виникли проблеми з алкоголем

До речі, підготовка до бою в реабілітаційному центрі — не перший досвід «ув'язнення» для Ємельяненка. 2012 року він так готувався до першого поєдинку з Джеффом Монсоном, у якому поступився.

Нагадаємо, що Олександр Ємельяненко провів у ММА 38 боїв, у яких здобув 28 перемог, один поєдинок завершив унічию та дев'ять разів програв.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Ємельяненко сенсаційно програв у першому раунді бразильцю-коротуну Марсіо Сантосу.

Фото Instagram

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