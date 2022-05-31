«Буде дуже спекотно»: Олександр Зінченко нагадав про фартовість стадіону у Глазго (відео)

Збірна України з футболу, яка 1 червня проведе півфінальний матч плей-оф за путівку на чемпіонат світу з Шотландією, на удачу оселилася в Глазго в тому ж готелі Crown Plaza, в якому минулого року жила перед поєдинком 1/8 фіналу Євро-2020 проти шведів (2:1).

При цьому один з лідерів «жовто-синіх», футболіст «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко вірить, що і арена «Хемпден Парк» знову виявиться фартовою для нашої команди.

«Будемо сподіватися, що «Хемпден Парк» — це наш стадіон, але також хочу зазначити, що ми дуже хотіли б, щоб наші вболівальники прийшли на цю гру і підтримали нас, — заявив Олександр Зінченко в коментарі «Футбол NEWS». — Ми розуміємо, що не всі мають можливість приїхати і відвідати цю гру, але ми відчуватимемо всіх уболівальників, які дивляться нас по телевізору.

Хочу додати, що буде дуже спекотно, бо шотландці вміють уболівати і роблять це дуже добре. Впевнений, що стадіон буде заповнений, і буде дуже цікава гра".

Відеоогляд матчу Євро-2020 Швеція — Україна на «Хемпден Парк» у Глазго

До речі, матч у Глазго проведе нефартовий для українських команд арбітр — 39-річний Данні Маккелі з Нідерландів, за суддівства якого наші клуби та збірна виграли лише один із п'яти поєдинків. Поліцейський з Роттердама раніше судив зустрічі Швеція U21 — Україна U21 — 2:1 у 2013-му, Німеччина U21 — Україна U21 — 2:0 у 2015-му, «Олімпіакос» — «Дніпро» — 2:2 у 2015-му, «Лейпциг» — «Зоря» — 3:2 у 2018-му та «Монако» — «Шахтар» — 0:1 у 2021-му.

Данні Маккелі у вільний від суддівства час працює поліцейським

Нагадаємо, що у разі виграшу у Шотландії наша збірна 5 червня у Кардіффі оскаржить путівку на ЧС-2022 у поєдинку з Уельсом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі матч Шотландія — Україна.

Фото uaf.ua

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