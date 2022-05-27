Де дивитися онлайн Шотландія — Україна: розклад трансляцій та прогноз на стиковий матч ЧС-2022

У середу, 1 червня, збірна України, що розпрощалася з групою футболістів, проведе перший у 2022 році офіційний матч. На стадіоні «Хемпден Парк» у Глазго підопічні Олександра Петракова зіграють у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2022 з 39-ю командою рейтингу ФІФА Шотландією («жовто-сині» — на 27-й позиції).

У рамках підготовки до майбутньої зустрічі та матчів Ліги націй наша національна збірна, яка розбила тренувальний табір у Словенії, провела три спаринги, перемігши німецьку «Боруссію» з Менхенгладбаха (2:1) та італійський «Емполі» (3:1), а також зігравши внічию з хорватською «Рієкою» (1:1). Був у планах підопічних Петракова й спаринг проти збірної ДР Конго, але в останній момент африканці відмовилися від проведення матчу. Натомість наші хлопці провели «секретну» двосторонню гру, що завершилася внічию — 1:1 (точними ударами відзначилися Роман Яремчук та Артем Довбик з пенальті).

У минулі роки українці та британці перетиналися один з одним на рівні збірних лише у відбірному турнірі Євро-2008. У жовтні 2006-го в Києві «жовто-сині» перемогли — 2:0, а через рік шотландці взяли реванш у Глазго — 3:1.

У майбутній зустрічі букмекери вбачають фаворитом господарів поля. Наприклад, аналітики контори William Hill шанси підопічних Стіва Кларка на перемогу в основний час оцінюють коефіцієнтом 2,20, на нічию — 3,00, на виграш України — 3,40.

У прямій трансляції матч Шотландія — Україна на території нашої країни покажуть (початок — о 21:45) телеканали «Індиго TV» та «Футбол 1» .

Плей-оф кваліфікації ЧС-2022. Півфінал

1 червня (середа)

Шотландія — Україна 21:45 «Індиго TV», «Футбол 1»

Нагадаємо, що у разі успіху в Глазго збірна України 5 червня у Кардіффі битиметься за путівку на чемпіонат світу до Катару з командою Уельсу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у воротаря збірної України Андрія Луніна народився син.



Фото FanDay

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