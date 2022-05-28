1 червня 2022

Цю історію одного разу розповів Джелаледдін Румі, геніальний перський поет, який жив у XIII столітті. Майже тисяча років минула з того часу, але повчальності своєї історія ця так і не втратила.

Якось один глухий чоловік, дізнавшись про те, що його сусід тяжко захворів, вирішив, що відвідати хворого — його священний обов'язок. Правда, одразу завагався, бо зрозумів, що через свою глухоту, що недавно настала, не зможе почути тихої мови ослаблої людини. Проте, подумавши, як слід, він вирішив, що спробує відбутися стандартними фразами. Наприклад, якщо він запитає хворого: «Як ти почуваєшся?», той обов'язково відповість: «Мені вже трохи полегшало». І тоді лише залишиться сказати: «Ну, і слава Богу!» Потім йому потрібно буде запитати: «Чим ти харчуєшся?» — і якою б не була відповідь сусіда, можна буде сказати: «Нехай піде тобі ця їжа на користь». Пристойно також запитатиме: «А хто тебе лікує?» І, навіть не почувши відповіді на це запитання, сміливо можна похвалити вміння лікаря.

Підготувавши себе таким чином, глухий подався до сусіда.

- Як ти себе почуваєш? — з цими словами він увійшов до будинку хворого.

— О, мій друже, смерть уже кличе мене в дорогу, — слабким голосом відповів сусід. А глухий на це, як збирався, так і сказав:

— Ну, що ж, і дякувати Богові!

Хворий, почувши ці слова, зі страхом подумав: «Тільки лютий ворог за мою смерть може дякувати Господу!»

А глухий тим часом продовжував ставити свої заздалегідь заготовлені запитання:

— Чим же ти харчуєшся, брате?

- Моя їжа — це не їжа, а просто отрута! — відповів хворий.

Глухий не почув його слів і продовжив свою розмову заздалегідь заготовленою фразою:

— Ну, що ж, дасть Бог, ця їжа піде на користь.

Хворий навіть не встиг прийти до тями, почувши таке побажання, коли було ще одне питання глухого.

- А хто ж твій лікар? — співчутливо спитав він.

— Мабуть, сам янгол смерті, — зі сльозами на очах відповів хворий.

Але глухий, який не почув сумної відповіді, вже продовжував свою розмову:

— Що ж, мистецтво цього лікаря відоме всім. Адже він завжди все, що починав, доводить до кінця. Думаю, що і з твоєю хворобою він упорається!

Промовивши ці слова, глухий пішов із почуттям виконаного обов'язку. А його хворий сусід тим часом намагався зрозуміти, що ж сталося: «Хто міг би подумати, що мій сусід, з яким ми живемо поряд уже багато років, затаїв на мене таке зло. Я в своїй слабкості не міг відповісти йому, як слід, але тепер я прошу Господа покарати його за його зловтіху, тому що радіти побачивши чужий біль — це святотатство, і той, кого тішить чуже страждання, — найбільший грішник на світі» .

«Можливо, і серед наших діянь є такі, які здаються нам гідними нагороди, у той час, як у них прихований тяжкий гріх, а ми про нього і не здогадуємося. Зовсім як той глухий, який змусив своїми дурними словами страждати і без того нещасну хвору людину», — завершив свою розповідь мудрий Джалаледдін Румі.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.