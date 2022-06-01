Українка Марія Гангур стала абсолютною чемпіонкою Європи

У столиці Албанії Тирані триває чемпіонат Європи з важкої атлетики — 100-й серед чоловіків та 34-й серед жінок.

Слідом за успіхом Ангеліни Ломачинської, яка здобула повний комплект нагород у ваговій категорії до 49 кг, також три медалі, дві з яких виявилися золотими, додала до колекції нашої збірної Марія Гангур (до 64 кг).

Наша 21-річна співвітчизниця виграла «золото» в ривку, піднявши штангу вагою 102 кг, а також «бронзу» в поштовху (120 кг), де Марія поступилася суперницям лише за додатковими показниками. Загальний показник (222 кг) дозволив Гангур стати найкращою й у абсолютній першості.

Додамо, що це вже друга «доросла» нагорода Марії. Торік, виступаючи на чемпіонаті світу у ваговій категорії до 59 кг, українка здобула мале «золото» в ривку з результатом 101 кг.

Зазначимо, що ще одна наша співвітчизниця Каміла Конотоп виграла у ваговій категорії до 55 кг «золото» в поштовху (113 кг), а також «срібло» в ривку (94 кг) та за сумою двоборства (207 кг).

У загальному медальному заліку наша збірна посідає третє місце з 11 завойованими медалями — 4 золоті, 3 срібні та 4 бронзові. Континентальна першість триватиме до 5 червня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Ганна Рикун зі світовим рекордом стала чемпіонкою світу з пауерліфтингу.

Фото Федерація важкої атлетики України

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