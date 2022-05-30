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Спорт

Українка зі світовим рекордом стала найсильнішою на планеті (відео)

11:01 30 травня 2022
Анна Рикун

Українка Анна Рикун стала чемпіонкою світу з пауерліфтингу в Алмати (Казахстан). 23-річна сумчанка, яка виступала у ваговій категорії до 57 кг, не лише обійшла всіх своїх суперниць у класичному жимі лежачи, а й, піднявши штангу вагою 122 кг, встановила новий світовий рекорд, повідомила пресслужба Міжнародної федерації пауерліфтингу.

До речі, японка Акане Ісібаші під час змагань зуміла взяти вагу 122,5 кг, проте судді не зарахували цю спробу спортсменки.

«Це була найскладніша психологічно та водночас найкраща за наданими умовами підготовка! - цитує Анну РикунСуcпільне“. — Це був шлях, що межував між почуттями до прагнення перемоги, що так важливо у наш час, і бажанням просто здатися в полон своїх страхів. Хочу сказати спасибі насамперед собі, я змогла».

Зазначимо, що у 2019-му Анна Рикун з результатом 97,5 кг стала у Токіо чемпіонкою світу серед юніорів і того ж року виграла у Люксембурзі з рекордом України чемпіонат Європи серед дорослих (107,5 кг).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська красуня Ярослава Магучих виграла етап «Діамантової ліги» у США.

Фото IPF

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