Коронавірус закінчився: Туреччина дозволила туристам в'їзд без ПЛР-тестів

У Туреччині, яка раніше вводила обмеження, щоб контролювати поширення епідемії Covid-19, скасувала для туристів обов'язкове надання при в'їзді в країну відповідних довідок.

Як повідомляють у турецькому міністерстві внутрішніх справ, оцінюючи поточну ситуацію, пов'язану з пандемією коронавірусу, з 1 червня для в'їзду в країну через усі прикордонні пункти не потрібен документ про негативний ПЛР-тест максимум за 72 години до в'їзду або негативний експрес-тест на антиген, проведений протягом максимум 48 годин.

Нагадаємо, що у травні від ускладнень, викликаних ковідом, помер всесвітньо відомий грецький композитор, піонер електронної музики Вангеліс Папатанасіу. Йому було 79 років.

Фото Pixabay

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