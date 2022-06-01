«Росія вигадала все»: Тетяна Лазарєва влучно висміяла кремлівську пропаганду

Російська акторка та учасниця КВК Тетяна Лазарєва, яка засудила російську агресію проти України, записала їдку пародію на кремлівську пропаганду та влучно висміяла спотворення реальної історії.

Лазарєва приєдналася до проекту Студії Квартал 95 Байрактар News і заявила, що зі своїми друзями висміюватиме агресора сьогоднішніх днів.

У карикатурному образі, що нагадує представницю МЗС Росії Марію Захарову, акторка представила нову версію походження світу та розвитку цивілізації.

«Здрастуйте. Це програма росія вигадала все — урок незручної історії світу, про яку нас просили мовчати», — почала Лазарєва свій випуск.

У ньому перші люди на Землі Адам та Єва були росіянами, бо були голі та бідні, ділили одне яблуко на двох.

Також росія вигадала динозаврів, «бо 50 мільйонів років до н.е. НАТО не було, а воювати росіянам уже хотілося. А назва «Наша ера» свідчить, що все довкола «наше» — російське.

«Нагадаю, що перший айфон придумали в Росії. А ось уже другий, третій і всі інші — розробляли американці. А хто на вашу думку придумав Бога? Причому спочатку він був простим полковником КДБ і носив дипломат за своїм начальником, і тільки потім вже придумали, що він Бог», — висміяла Лазерєва ікону із зображенням російського фюрера.

Нагадаємо, в Росії передбачена кримінальна відповідальність за «фейки про спецоперацію». Першою, проти кого порушили справу, стала блогерка Ніка Білоцерковська.

Аллі Пугачовій, яка не робила публічних заяв, помстилися тим, що публічно обматюкали. Співачка лаконічно відповіла псевдопатріотам на образу.

Фото instagram.com/lazarevatut

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