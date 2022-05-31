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«Чим нижчий інтелект, тим гучніші образи»: Алла Пугачова відповіла на нападки в росії

10:35 31 травня 2022
Алла Пугачова

Російська співачка Алла Пугачова, яку публічно обматюкали в Москві, відповіла на образи співвітчизників-недопатріотів. Вона опублікувала в Інстаграм відео, на якому посміхається на тлі квітучих кущів, висловивши своє ставлення до перформансу, та залишила послання для його організаторів.

«Чим нижчий інтелект, тим гучніші образи. Живи спокійно, країна!», — написала Алла Борисівна.

Шанувальники підтримали співачку в коментарях. Вони називають її найрозумнішою жінкою, яка сама має право вирішувати, де і як їй жити.

«Вона доросла дівчинка вже. І, напевно, може собі дозволити не питати у громадськості: де їй жити, з ким їй жити і як їй жити. Не судіть, не судимі будете», «Найрозумніша, найталановитіша жінка!!! Браво!!!», — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, у Москві на будівлі «Останкіно» за допомогою світлопроекції великими літерами вивели напис: «Алло, як добре, що ти втекла. Алло, ти давно тут усіх за*бала».

Пугачова з чоловіком та дітьми Гаріком та Лізою після початку війни поїхала до Ізраїлю. З початку російського вторгнення в Україну співачка не робила публічних заяв. Вона погрожувала заговорити і не зупинитися. А Галкін тим часом виступив проти війни, переказує кошти для надання гуманітарної допомоги українцям .

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