Приписали Одесу росії: колишній клуб Вороніна вляпався у скандал (відео)

Московське «Динамо» припустилося, причому, схоже, цілком усвідомлено, кричущої помилки, тим самим у черговий раз підтвердивши імперські амбіції росії та зазіхання на територіальну цілісність України.

Після завершення сезону-2021/2022, в якому клуб став бронзовим призером чемпіонату Росії та фіналістом розіграшу національного кубка, було опубліковано оригінальне відео. Ролик виконаний у стилі популярного серіалу «Паперовий дім», і в ньому зняли головного тренера клубу німця Сандро Шварца разом зі своїм тренерським штабом.

«Це відео ми зняли 23 лютого та готували для іншої події: перепідписання контрактів з усім тренерським штабом. Але зі зрозумілих причин публікацію тоді довелося скасувати. Зараз, коли багато чого змінилося, ми публікуємо цей ролик, щоб люди, які написали кілька успішних сторінок для історії „Динамо“, залишилися в серці кожного динамівського вболівальника. Серіал добіг кінця і до „хепі енду“ не вистачило зовсім трохи. З почуттям подяки кладемо касету на полицю та починаємо писати новий сценарій», — написали динамівці на клубному Youtube-каналі.

У зйомках взяв участь і українець Андрій Воронін, який входив до тренерського штабу німецького фахівця, але після початку війни залишив як клуб, так і територію росії. Уважні вболівальники звернули увагу, що на відео в «особистій справі» нашого співвітчизника у графі місце народження автори ролика, анітрохи не вагаючись, написали «Одеса, Росія».

Нагадаємо, Воронін після розірвання контракту виїхав до Німеччини, де мешкає його родина. А ось ексфутболіст донецького «Шахтаря» та збірної України Іван Ордець, який виступає за «Динамо» з 2019 року, вирішив не завершувати свою співпрацю з московським клубом (хоч і не грав за нього у другій частині сезону). Більше того, Іван заявився на корпоратив динамівців, присвячений завершенню сезону, на якому бадьоро танцював та радів життю — у той момент, коли рашисти намагаються стерти його рідну країну з лиця землі.

Що ж, хай це залишиться на совісті футболіста, якому тепер, мабуть, на рідній землі навряд чи будуть раді…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський чиновник спровокував скандал, образивши першу ракетку України Еліну Світоліну.

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