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Суспільство та люди

ЗСУ отримали нову партію позашляховиків та військову амуніцію, — Дмитро Дронов

17:19 1 червня 2022
ЗСУ отримали нову партію позашляховиків

У Харківській області українські бійці отримали ще два модернізовані позашляховики та сучасну військову амуніцію завдяки ініціативі ексголови Київоблгазу Дмитра Дронова.

Це вже сьома партія допомоги сходу.

Передані авто — високопрохідні та надійні. Вони, безперечно, стануть у нагоді під час виконання бойових завдань. Командири 92-ї та 127-ї бригад, підрозділи яких отримали транспорт, переконані, що ці машини — хороша підтримка ЗСУ.

«У нас у штаті переважно вантажні автомобілі, а легкових небагато. Тому в них найбільша потреба. Ці малогабаритні авто ми використовуємо для перевезення особового складу та невеликих вантажів.

На війні час іде на секунди, тому від мобільності часто залежить життя наших бійців та успішне виконання бойових завдань. Крім того, такі дії піднімають бойовий дух у наших хлопців, адже це чудово демонструє єдність українців на шляху до перемоги", — розповів командир 92-ї бригади.

Разом з автомобілями бійцям на фронт Дронов передав необхідну військову амуніцію та харчові продукти.

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