Молодіжна збірна України «відвантажила» Фарерам чотири м'ячі у відборі на ЧЄ-2023

У середу, 1 червня, молодіжна збірна України провела черговий відбірний матч на ЧЄ-2023 (U21). Підопічні Руслана Ротаня, який у перші дні війни назвав росію ініціатором повномасштабної війни в нашій країні, грали на стадіоні «Торсволлур» у столиці Фарерських островів Торсхавні проти місцевої збірної, яку мінімально обіграли в Запоріжжі — 1:0.

Відбір на ЧЄ-2023 (U21)

1 червня (середа)

Фарерські острови — Україна — 0:4 (Бондаренко, 28, Супряга, 33, Вівчаренко, 54, Судаков, 62).

Україна: Трубін, Сич, Таловєров, Дідик (Боль, 46), Вівчаренко, Михайленко, Бондаренко (Желiзко, 68), Криськів, Судаков (Ванат, 76), В'юнник (Кулієв, 81), Супряга (Кухаревич, 67).

Свій останній офіційний матч «жовто-сині» проводили аж у листопаді минулого року, обігравши на «Арені Львів» команду Сербії — 2:1. З того часу минуло понад півроку, до того ж футболісти тривалий час перебували без ігрової практики, тому побоювання за результат були присутні, враховуючи в тому числі і важку дорогу, і специфічний клімат на Фарерах.

Але підопічні Руслана Ротаня захопили ініціативу зі старту поєдинку, поступово розхитуючи оборону суперника. «Жовто-сині» могли відкривати рахунок на 22-й хвилині, коли Сич струсонув поперечину воріт суперника, але зовсім скоро наші хлопці досягли свого. Спочатку Бондаренко пробив із меж штрафного майданчика, і воротар пропустив м'яча під своїми руками, а незабаром Супряга з другої спроби (перша була заблокована захисником господарів) таки пробив точно в кут воріт.

Маючи комфортну перевагу у два м'ячі, «жовто-сині» продовжували тиснути і після перерви. Сичу так і не судилося відзначитися на стадіоні «Торсволлур» — вдруге після його удару господарів врятувала поперечина. А ось Вівчаренко та Судаков були точнішими, довівши рахунок до розгромного. Могли наші хлопці забивати і п'ятий м'яч, але в черговий, уже третій, раз голкіпера господарів врятувала поперечина після удару В'юнника.

У підсумку, 4:0 — впевнена перемога підопічних Руслана Ротаня, які у гарному настрої їдуть до Стамбула, де вже 5 червня проведуть номінально домашній матч проти Північної Македонії.

Становище команд: 1. Франція — 19 очок (7 матчів); 2. Україна — 16 (7); 3. Сербія — 11(8); 4. Фарерські острови — 9 (8); 5. Північна Македонія — 6 (8); 6. Вірменія — 3(7).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися онлайн матч плей-оф відбору на ЧС-2022 між Шотландією та Україною.

Фото УАФ

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