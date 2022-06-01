Німецькі компанії вигадали, як купувати російський газ в обхід санкцій

Попри чинні в Євросоюзі санкції щодо оплати російського газу рублями, два німецькі енергетичні концерни Uniper і RWE змінили систему розрахунків із «Газпромом». Про це стало відомо 1 червня. Компанія Uniper повідомила, що вже здійснила першу оплату за новою схемою наприкінці травня. У заяві стверджується, що гроші переводять «у євро відповідно до нового механізму оплати».

Також у компанії наголосили, що «процедура була заздалегідь узгоджена з урядом Німеччини та відповідає директивам ЄС».

Найбільший у Німеччині постачальник електроенергії RWE також заявив, що змінив свій спосіб оплати російського газу відповідно до нових правил і перерахував євро на російський рахунок.

Нагадаємо, 31 березня указом володимира путіна «Газпрому» було суворо наказано приймати від компаній з «недружніх країн» платежі за газ, що поставляється трубопроводами, тільки в рублях. Російський концерн зажадав від зарубіжних компаній відкрити два рахунки — валютний та рублевий — у «Газпромбанку». Покупець газу має переказувати іноземну валюту на валютний рахунок. Потім Газпромбанк продає валюту на Московській біржі і зараховує виручені рублі на рублевий рахунок.

Наприкінці квітня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що «платежі в рублях є порушенням санкцій», щоправда, якщо це не передбачено контрактами. Проте схему з відкриттям двох рахунків у «Газпромбанку» вона назвала такою, що суперечить санкціям щодо росії.

У Брюсселі рекомендували компаніям із країн ЄС платити за газ у євро чи доларах і робити чітку заяву, що контрактні зобов'язання виконані. Єврокомісія пригрозила великими проблемами компаніям, які відкриють у «Газпромбанку» рублевий рахунок.

У травні «Газпром» припинив постачання газу до Польщі, Болгарії, Фінляндії. Тепер стало відомо, що з 30 травня не одержують російський газ Данія та Нідерланди.

Оскільки німецькі енергетичні компанії не розголошують деталі нової схеми розрахунків із «Газпромом», поки що не ясно, чи порушують вони чинні санкції.

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