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Нова бійня в США: жертвами стрільця-одиначки стали лікарі та відвідувачі медичного центру в Оклахомі

10:06 2 червня 2022
Лікарня в Талсі, де сталося масове вбивство

У середу, 1 червня, у США сталося чергове масове вбивство. Близько 17:00 за місцевим часом у місті Талса, штат Оклахома, невідомий увірвався до медичного центру та відкрив вогонь. Він був озброєний гвинтівкою та пістолетом.

Поліція прибула на місце події за чотири хвилини. Незабаром після цього стрілець наклав на себе руки. Поліціянти потім ще ретельно перевірили усі приміщення центру. Вони хотіли переконатися, що вбивця діяв наодинці.

Як повідомив журналістам представник міського управління поліції Ерік Далгліш, мотив стрільця поки не встановлено. Також не ясно, чи полював він на когось конкретного, чи жертви були випадковими.

За офіційними даними, загинуло четверо людей. Ще 10 перебувають у лікарні з вогнепальними пораненнями.

Особа злочинця встановлюється. Поки що відомо, що це чоловік близько 40 років. Поліція Оклахоми також перевіряє, чи він мав відношення до вибухового пристрою, який напередодні було знайдено в іншому місті приблизно за 75 км від Талси.

Стрілянина в Оклахомі сталася всього через вісім днів після трагедії в техаській школі в місті Ювалде. Як уже повідомляли «ФАКТИ», там 18-річний Сальвадор Рамос застрелив 19 дітей та двох вчительок. Ще 13 учнів отримали поранення. Це одне із найкривавіших масових вбивств у навчальному закладі в історії США.

Адміністрація президента Джо Байдена намагається тепер домогтися від Конгресу посилення законів про торгівлю та зберігання вогнепальної зброї. Проте представники Республіканської партії перешкоджають Білому дому. Водночас влада окремо взятих штатів все ж таки вживає певних заходів. Так, у штаті Нью-Йорк прийнято рішення підвищити віковий ценз — вогнепальну зброю тут можна буде купувати не з 18 років, як зараз, а з 21 року.

На фото лікарня у Талсі, де сталася трагедія

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