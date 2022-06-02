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«Ніби ангел»: українка Світлана Лобода зворушила шанувальників розповіддю про хрещеника з особливостями розвитку

10:49 2 червня 2022
Світлана Лобода

39-річна українська співачка Світлана Лобода, яка потрапила до списку «ворогів росії», намагається виглядати в очах шанувальників найпростішою дівчиною.

Можливо, тому вона перестала приховувати своє особисте життя і зізналася, що все життя мріяла про велику та дружну сім'ю і про те, щоб отримати визнання на Батьківщині.

У своєму акаунті в соцмережі Світлана написала, що з народженням дочок Тільди та Єви співачка знайшла материнське щастя, але, як з'ясувалося, спадкоємиці чарівної артистки мають ще й названого братика.

Хлопчик з особливостями розвитку просто обожнює Світлану. Буквально днями хрещена мама обдарувала свого улюбленця іграшками, і ці маленькі презенти по-справжньому ощасливили дитину.

Почувши питання хресної про черговий подарунок, він одразу пожвавішав і попросив улюблене мільйонами дітьми шоколадне яйце.

«Мій улюблений хрещеник Андрійко — особлива дитина, і відколи він з'явилася на світ, я завжди поруч з ним. Допомагаю йому почуватися впевненіше в цьому непростому житті і ніколи не переставати вірити в диво», — написала зірка, поставивши сердечко з написом UA.

Шанувальники оцінили вчинок Світлани та її повернення до свого коріння.

Нагадаємо, телеведучий Даніель Салем, який вступив у тероборону Одеси, заявив про намір усиновити дитину після війни.

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