За добу до пекла вирушили ще 150 окупантів-убивць, а також велика кількість техніки: названі втрати військ рфв Україні

За минулі 24 години воїни ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів.

При цьому загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становили понад 30,8 тисяч «людей», повідомили в Генеральному штабі української армії.

Крім того, українськими військовими знищено 1363 танки ворога (2 протягом доби), 3354 бойових броньованих машин (11 за добу), 2325 автомобільної техніки та автоцистерн (+35) та безліч іншого озброєння рашистів.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Втім, навряд чи варто дивуватися втратам ворога: українські воїни чинять путінцям героїчний опір навіть малими силами. Один із таких прикладів показав журналіст Юрій Бутусов.

«Український військовий самотужки чинить спротив. Двічі йому вдається відкинути ворожу гранату і затримати наступ ворога», — підписав він ролик.

Нагадаємо, раніше воїни-закарпатці похвалилися «приземленням» новітнього російського бойового дрону .

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