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Україна

За добу до пекла вирушили ще 150 окупантів-убивць, а також велика кількість техніки: названі втрати військ рфв Україні

11:55 2 червня 2022
За добу до пекла вирушили ще 150 окупантів-убивць, а також велика кількість техніки: названі втрати військ Росії в Україні

За минулі 24 години воїни ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів.

При цьому загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становили понад 30,8 тисяч «людей», повідомили в Генеральному штабі української армії.

Крім того, українськими військовими знищено 1363 танки ворога (2 протягом доби), 3354 бойових броньованих машин (11 за добу), 2325 автомобільної техніки та автоцистерн (+35) та безліч іншого озброєння рашистів.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Втім, навряд чи варто дивуватися втратам ворога: українські воїни чинять путінцям героїчний опір навіть малими силами. Один із таких прикладів показав журналіст Юрій Бутусов.

«Український військовий самотужки чинить спротив. Двічі йому вдається відкинути ворожу гранату і затримати наступ ворога», — підписав він ролик.

Нагадаємо, раніше воїни-закарпатці похвалилися «приземленням» новітнього російського бойового дрону .

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