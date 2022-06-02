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Опустили на землю «російського камікадзе»: бійці ЗСУ знищили «високоточний» дрон путінців (фото, відео)

11:10 2 червня 2022
Ілюстративне фото

Українські захисники продовжують успішно знищувати ворога на своїй землі, незважаючи на різні «ноухау» та технології, які нібито застосовують окупанти.

Про це йдеться у повідомленні 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у соцмережі .

Так, днями воїни-закарпатці знищили «високотковий» безпілотник «Куб-БЛА» рашистів.

На сайті розробника дрону — концерну «Калашников» — зазначається, що БПЛА багато в чому унікальний, тому що може зависати в повітрі та атакувати ціль вертикальним пікіруванням.

Крім того, «Куб» ще називають дроном-камікадзе, оскільки після запуску він не повертається до оператора, а вражає ціль або пікіруванням, або опускається на парашуті, чекає на потрібний момент і вибухає.

Але навіть ці «унікальні» властивості безпілотника не врятували його від помсти.

У той же час бійці ЗСУ успішно використовують не такі «наворочені», але надійніші та успішніші турецькі дрони, які легко знаходять і знищують техніку рашистів.

Приклад такої операції показав військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

«Байрактар» ефектно знищує два російські танки" — підписав він ролик.

Нагадаємо, за минулу добу, 1 червня, тільки на Донецькому та Луганському напрямках було відбито 13 атак ворога, знищено два танки, шість артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та чотири ворожі автомобілі, а підрозділи протиповітряної оборони збили сім БПлА типу «Орлан-10», які ворог уже змушений замінювати навіть дронами МНС Російської Федерації.

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