«Проводили опитування, аби не бути упередженими»: у Житомирі відмовились від вивчення російської мови

З наступного навчального року школярі Житомира більше не вивчатимуть російську мову на уроках. Цей предмет замінять на інші, з мистецькою складовою — на вибір батьків. А внутрішньо переміщені особи, які до того вчились російською, зможуть опановувати українську мову у літніх таборах.

«Протягом 2021−2022 навчальних років у місті було 40 класів, де вивчалась російська мова, — розповіла «ФАКТАМ» головна спеціалістка Житомирського міського департаменту освіти Ольга Єрмакова. — Після повномасштабного вторгнення вивчати мову агресора ми призупинили на прохання батьків, отримували повідомлення і від вчителів російської мови, які теж не хотіли мати нічого спільного з ворогом і відмовлялись читати урок. Чимала кількість дев'ятикласників випустилась, а решта батьків не звертались із заявами до нас про вивчення предмета. Ми навіть проводили опитування, аби не бути упередженими. Поки що охочих нема. То ж перехід на навчальний процес без вивчення російської мови у нас вийшов досить плавним.

У нас є зареєстровано близько 90 дітей-переселенців, і якщо до 1 вересня вони звернуться із заявою про вивчення мови (згідно з Законом про національні меншини заборонити її ми не маємо права), то в освітній програмі є індивідуальній консультації, і відповідно до потреб ми це навчання забезпечимо. Крім того, влітку міська рада створює літні табори для дітей-переселенців з вивчення української, аби допомогти цим учням адаптуватись до навчальної програми".

Що ж до вчителів, які викладали російську мову, то, за словами посадовиці, їм нема чого турбуватись щодо роботи:

«Позаяк четверті класи переходять до п’ятого Нової української школи, діти матимуть можливість вивчати драматургію, мистецтво, театр. Усе це зможуть робити дані педагоги, які, крім того, можуть викладати ще й зарубіжну літературу, є такі, хто вже влаштувався асистентом педагога інклюзивної освіти».

Крім того, наступного року у Житомирському держуніверситеті імені І. Франка остаточно припиняють викладати російську мову та літературу. Про це «Суспільному» розповів директор Інституту філології та журналістики Олексій Башманівський.

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