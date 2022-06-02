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Спорт

«Тримай ім'я мого сина подалі від свого гр*баного рота»: батько Макгрегора грубо «наїхав» на Зеленського

15:25 2 червня 2022
Конор Макгрегор із батьком

Відомий боєць змішаних єдиноборств, колишній чемпіон UFC у легкій вазі Конор Макгрегор, який восени минулого року зламав ніс відомому діджею в Римі, мимоволі став фігурантом нового скандалу.

Батько ірландця, який значно здав позиції в рейтингу головних багатіїв зі світу спорту, Тоні Макгрегор вирішив заступитися за сина. Тато вирішив, що його «чадо» образив президент України Володимир Зеленський. Під час нещодавньої зустрічі в Києві з ірландськими політиками глава нашої держави зізнався, що раніше був шанувальником Конора, але змінив свою думку після спільної фотографії бійця з володимиром путіним під час ЧС-2018, що проводився в росії.

«Зеленський, веди свою війну, і тримай ім'я мого сина подалі від свого гр*баного рота», — написав Тоні на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фото зустрічі лідерів «Нормандської четвірки» за участю президента України, що відбулася у грудні 2019 року.

Нагадаємо, у 2018-му Макгрегор сфотографувався з господарем кремля, після чого розмістив пост захоплення в соцмережі. «Ця людина — один із найбільших лідерів нашого часу, і для мене було честю бути присутнім разом із ним на такій знаменній події», — написав тоді боєць під знімком, на якому він обіймається з путіним.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що президент федерації тенісу росії образив Еліну Світоліну та нарвався на жорстку відповідь.

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Конор Макгрегор із батьком

«Тримай ім'я мого сина подалі від свого гр*баного рота»: батько Макгрегора грубо «наїхав» на Зеленського

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