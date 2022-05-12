Змістив Конора Макгрегора: названо головного багатія світового спорту

Дворазовий олімпійський чемпіон та чотириразовий чемпіон НБА, легендарний баскетболіст «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, який в одному з матчів навмисне розбив супернику обличчя і спровокував бійку, визнаний найбільш високооплачуваним спортсменом у світі. За даними видання Sportico, 37-річний американець за останній рік заробив 126,9 млн доларів.

При цьому зарплата у другого бомбардира в історії НБА Леброна Джеймса не найвища — «лише» 36,9 млн доларів (наприклад, у Мессі — майже вдвічі більша), але рекламні контракти принесли баскетболісту цілих 90 мільйонів.

Слідом за Джеймсом у рейтингу спортивних багатіїв розмістилися три футболісти — аргентинець Ліонель Мессі (122 млн доларів), португалець Кріштіану Роналду (115 млн), бразилець Неймар (103 млн), а також мексиканський боксер Сауль Альварес (89 млн), котрий сенсаційно програв бій росіянину Дмитру Біволу.

Зазначимо, що минулорічний тріумфатор — ірландський боєць ММА Конор Макгрегор із 52 мільйонами доларів посідає у рейтингу лише 22-е місце.

До речі, найбагатшою спортсменкою світу стала японська тенісистка Наомі Осака (найбільш оплачувана спортсменка в історії!), котра розташувалася з 53,2 мільйона доларів на 20-му рядку.

Додамо, що до чільної сотні найбільш високооплачуваних спортсменів світу увійшли представники 10 видів спорту з 24 країн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Леброн Джеймс увійшов до десятки найоплачуваніших спортсменів в історії спорту.

Фото Twitter «Лос-Анджелес Лейкерс»

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