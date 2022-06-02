«Ласкаво просимо до пекла»: українські захисники розповіли про «Гарпуни», попередивши екіпаж «Адмірала Макарова»

Речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук вважає, що найближчим часом екіпаж російського фрегата «Адмірал Макаров» може приєднатися до моряків із потопленого крейсера «Москва».

Про це він розповів у ефірі ТСН.

На думку Братчука, ситуація у Чорному морі може змінитись після того, як Україна отримає обіцяні «Гарпуни».

«Повторюю вимогу від одеситів до екіпажу фрегата «Адмірал Макаров»: якщо ви хочете приєднатися до екіпажу «Москви», то ласкаво просимо до пекла. росія вивела свій Чорноморський флот до Чорного моря. І це проблема не тільки українська, а й проблема для інших країн. Туреччина має відповідні плани про те, щоб загроза там зникла. Міністр оборони Олексій Резніков вже заявив, що Україна отримує «Гарпуни», їх встановлюють на кораблях, але у нас буде інша модифікація. Ми розуміємо, для чого рф використовує свій новітній «корабель. Він є рушійною силою і кораблем-прикриттям для інших кораблів Чорноморського флоту, у тому числі і для великих десантних кораблів» , — пояснив спікер Одеської ОВА.

Сергій Братчук зазначив, що фрегат «Адмірал Макаров» ракетними ударами загрожує не лише Одеській області, а й іншим регіонам України.

При цьому ситуацію на острові Зміїний він схильний називати «Змієбаївкою» (за аналогією з Чорнобаївкою).

«Поки подробиць не розголошуватиму, але всьому свій час. На Зміїному росіяни облаштують певний плацдарм, затягли туди кілька одиниць реактивного озброєння, систем залпового вогню та ППО. Вони мріють про те, що реалізовуватимуть свої плани та контролюватимуть частину Чорного моря. Але ВСУ добре володіють інформацією, і я впевнений, що вони ухвалять певні рішення», — сказав Братчук.

Представник Одеської ОВА пояснив, що росіяни бояться «Гарпунів» і після повідомлення про те, що Україна отримає їх на озброєння, їхні кораблі навіть відступили до тимчасово окупованого Криму. Він додав, що Україна чекає на нове озброєння, яке допоможе змінити ситуацію. Сергій Братчук наголосив, що те, що росіяни намагаються підняти з моря свої катери, може свідчити про те, що мають проблеми з технікою. Також він зазначив, що у Чорному морі зберігається висока мінна небезпека.

Нагадаємо, після знищення колишнього флагмана чорноморського флоту росії крейсера «Москва» в росії усунули з посади і заарештували командувача флотом, а стосовно начальника штабу — першого заступника командувача чф почалися слідчі дії.

73

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter