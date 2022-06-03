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Спорт

Легендарний олімпійський чемпіон став мільярдером

9:20 3 червня 2022
Леброн Джеймс

Дворазовий олімпійський чемпіон та чотириразовий чемпіон НБА, 37-річний легендарний баскетболіст «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, який в одному з матчів навмисне розбив супернику обличчя та спровокував бійку, став мільярдером.

За даними видання Sportico, американець за останній рік заробив 126,9 млн доларів, а його сумарний статок перевищив 1 мільярд. При цьому Джеймс, котрий пропустив плей-оф лише вчетверте за 19 сезонів у НБА, став першим гравцем ліги, який потрапив до списку мільярдерів.

Раніше мільярдний стан сколотив легенда НБА Майкл Джордан, але він перетнув космічну позначку у 2014 році, через 11 років після завершення спортивної кар'єри.

Зазначимо, що Леброн Джеймс нарешті здійснив свою мрію. Адже вісім років тому в інтерв'ю GQ баскетболіст зізнався, що одна з головних цілей — стати мільярдером.

«Очевидно, що хочу максимізувати свій бізнес. І якщо мені вдасться досягти цієї позначки, якщо я стану спортсменом-мільярдером — гіп-гіп-ура! О боже, я буду дуже радий», — говорив баскетболіст.

Додамо, що Леброн Джеймс з тих пір, як був задрафтований у 2003 році, заробив близько 370 млн доларів, отримуючи офіційний оклад, і близько 700 млн у вигляді доходу від спонсорських угод, продажу різних товарів, а також за рахунок медіа.

Леброн Джеймс з дружиною Саванною та 7-річною донькою Журі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером.

Фото Instagram

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