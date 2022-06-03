34.62 / 35.74 36.74 / 38.24
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

В Україні визнали неплатоспроможним один із українських банків: НБУ заспокоює вкладників

16:48 3 червня 2022
Порожній гаманець

В НБУ віднесли до категорії неплатоспроможних АТ «МЕГАБАНК» у зв’язку з «неприведенням банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства».

Як уточнили у Національному банку, йдеться про невиконання нормативно-правових актів НБУ після віднесення фінустанови до категорії проблемних та вимог щодо усунення порушень нормативно-правових актів України протягом визначеного регулятором терміну. Та зазначили, що проблеми в діяльності банку не були спричинені запровадженням воєнного стану.

Так, «МЕГАБАНК» був віднесений до категорії проблемних на початку лютого 2022 року.

Серед причин:

  • суттєві порушення нормативно-правових актів НБУ в частині оцінки кредитного ризику,
  • систематичне кредитування пов’язаних осіб,
  • значний обсяг непрофільних активів на балансі,
  • невиконання плану докапіталізації/реструктуризації за результатами стрес-тесту 2021 року.

Окремо зазначається, що кожний вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 травня 2022 року становить 4 418,6 млн грн.

Нагадаємо, що у квітні набув чинності закон, згідно з яким вкладникам гарантують повернення їхніх коштів у випадку банкрутства фінустанови під час війни. Роз'яснення юриста з цього приводу читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Колір кущів полуниці

Завжди роблю так під час цвітіння полуниці, а потім урожай збираємо відрами (відео)

Смачна гаряча страва від Людмили Борщ: ідеально підходить і на обід, і на вечерю (відео)

Смачна гаряча страва від Людмили Борщ: ідеально підходить і на обід, і на вечерю (відео)

Території в України більше ніхто не забере: астролог розповів, як розвиватиметься ситуація на фронті у червні

Території в України більше ніхто не забере: астролог розповів, як розвиватиметься ситуація на фронті у червні

Багато хто і не здогадується, що сантехніку можна чистити так: ефективний засіб всього з 2 інгредієнтів видаляє навіть «віковий» бруд (відео)

Багато хто і не здогадується, що сантехніку можна чистити так: ефективний засіб всього з 2 інгредієнтів видаляє навіть «віковий» бруд (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.