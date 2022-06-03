В Україні визнали неплатоспроможним один із українських банків: НБУ заспокоює вкладників

В НБУ віднесли до категорії неплатоспроможних АТ «МЕГАБАНК» у зв’язку з «неприведенням банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства».

Як уточнили у Національному банку, йдеться про невиконання нормативно-правових актів НБУ після віднесення фінустанови до категорії проблемних та вимог щодо усунення порушень нормативно-правових актів України протягом визначеного регулятором терміну. Та зазначили, що проблеми в діяльності банку не були спричинені запровадженням воєнного стану.

Так, «МЕГАБАНК» був віднесений до категорії проблемних на початку лютого 2022 року.

Серед причин:

суттєві порушення нормативно-правових актів НБУ в частині оцінки кредитного ризику,

систематичне кредитування пов’язаних осіб,

значний обсяг непрофільних активів на балансі,

невиконання плану докапіталізації/реструктуризації за результатами стрес-тесту 2021 року.

Окремо зазначається, що кожний вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 травня 2022 року становить 4 418,6 млн грн.

Нагадаємо, що у квітні набув чинності закон, згідно з яким вкладникам гарантують повернення їхніх коштів у випадку банкрутства фінустанови під час війни. Роз'яснення юриста з цього приводу читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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