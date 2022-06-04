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Фарбу вже купила: навідниці «Принцесці» дозволили пофарбувати бойову САУ в рожевий колір (відео)

12:04 4 червня 2022
Фарбу вже купила: навідниці «Принцеск» дозволили пофарбувати бойову САУ в рожевий колір (відео)

Тетяна Чубар — 23-річна блондинка, метр шістдесят на зріст, мати двох дітей — після нападу ворога на Україну стала відома завдяки своєму акаунту в TikTok, де під ніком «Принцеска» розповідає, як знищує ворога разом з екіпажем своєї самохідної артилерійської установки (САУ).

Тетяна служить у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського і нещодавно отримала підвищення, тепер вона командир гармати, йдеться у сюжеті ТСН .

Дівчина каже, що на ній тепер більше відповідальності. Адже у новій команді четверо чоловіків, за яких вона відповідає. Тетяна каже, що бувають і конфлікти, проте їх швидко залагоджують.

Але хвалиться вона своїм ще одним досягненням — їй дозволили здійснити мрію та пофарбувати бойову машину в рожевий колір, щоправда поки що лише всередині. Для цього вона вже купила фарбу.

Тетяна каже, що часу займатися собою тепер ще більше не вистачає, але для своєї сторінки в соцмережах є ще в запасі відео. А ось плани щодо пошуків свого обранця Тетяна відкладає. Хоча каже, що потенційних наречених дуже багато, пишуть, додаються у друзі, скидають фотографії, але зараз не час.

«Закінчимо війну і будемо щось думати», — усміхається артилеристка.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповіли історію військової медсестри, яка загинула під руїнами «Азовсталі», та показали фото юної снайперки з позивним «Вуглик», яка пояснила, чому воює проти путінських орків.

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