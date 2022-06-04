Помер один із убивць Олександра Литвиненка

У суботу, 4 червня, в одній із московських лікарень помер російський підприємець Дмитро Ковтун. Влада Великобританії вважає його винним у отруєнні колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка.

Нагадаємо, колишній співробітник КДБ СРСР та ФСБ РФ Литвиненко втік до Британії у 2000 році. Двома роками раніше він публічно розповів журналістам, що отримав наказ від начальства вбити впливового бізнесмена та політика Бориса Березовського. Після цього визнання Литвиненка було звільнено з органів. Його кілька разів заарештовували у росії.

Опинившись у Британії, Олександр зв'язався із Березовським. Той спочатку допомагав Литвиненко. Однак потім ця допомога зійшла нанівець.

З 2004 року Литвиненко співпрацював із британською та іспанською розвідками. Він передавав цим службам відомості про російську мафію в Європі та її зв'язки з високопоставленими російськими чиновниками. Крім того, разом з істориком Юрієм Фельштинським Олександр випустив книгу «ФСБ підриває Росію». У ній стверджується, що вибухи житлових будинків у 1999 році у російських містах були організовані ФСБ з метою виправдати війну у Чечні та привести до влади володимира путіна.

У листопаді 2006 року Литвиненка було вбито у Лондоні. За версією слідства, його отруїли у публічному місці (барі готелю у центрі британської столиці) радіоактивною речовиною «полоній-210».

Олександр зустрічався у барі з двома росіянами — Андрієм Луговим та Дмитром Ковтуном. Обидва були пов'язані із російськими спецслужбами. За версією слідства, Луговий та Ковтун привезли полоній до Лондона літаком. Під час зустрічі з Литвиненком вони непомітно додали радіоактивну речовину до його чаю. При цьому на небезпеку наражалися багато інших людей.

Британська розвідка заявила, що отруєння Литвиненка має всі ознаки «вбивства, спонсорованого державою». Пізніше британський суд дійшов висновку, що замах на Олександра Литвиненка було скоєно Луговим та Ковтуном, які отримали відповідний наказ від ФСБ.

У січні 2016 року в Лондоні було оголошено результати громадського розслідування у справі про отруєння Олександра Литвиненка. Суддя Роберт Оуен наголосив, що вбивство, «ймовірно, було схвалено» особисто президентом росії путіним та директором ФСБ миколою патрушевим. У Кремлі ці заяви назвали домислами. Москва завжди заперечувала будь-яку причетність до вбивства Литвиненка.

Після гучного скандалу Ковтун надовго зник із поля зору ЗМІ. Лугового, навпаки, було обрано депутатом державної думи. Нині він веде на російському ТБ програму «Секретні матеріали».

Російські ЗМІ повідомили, що Дмитро Ковтун «помер від наслідків ковіда». «Раптово помер мій близький і вірний друг Дмитро Ковтун, для нас це непоправна та важка втрата», — прокоментував його смерть Андрій Луговий.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть лідера ЛДПР Володимира Жириновського. Скандально відомий політик помер від ковіда, хоча стверджував, що вакцинувався не менше ніж сім разів.

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