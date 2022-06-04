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Події

Рашисти знову обстріляли житлові квартали Миколаєва, є загиблі та поранені (відео)

16:45 4 червня 2022
Установка «Град»

Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва. Після запуску ракет по території Одеської області вранці 4 червня ворог ударив і по Корабельному району сусіднього обласного центру.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

Наслідки обстрілу житлового сектора

За словами мера, станом на 15:00 відомо про трьох загиблих (двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні).

Крім того, поранення отримали ще чотири особи — за їхнє життя борються медики.

«Попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки. Зараз збираємо докладну інформацію. Більше зможу вам повідомити пізніше» — додав Сенкевич.

Раніше про посилені обстріли повідомляв голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Зокрема, місто зазнає обстрілів з боку російських загарбників з більш ніж 10 позицій на території тимчасово окупованої Херсонщини. Тому військова комендатура оборони Миколаєва радить мешканцям двох районів міста, а також передмістя тимчасово виїхати у безпечні місця.

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