Атаки ворога відбито на Слов'янському та Бахмутському напрямах, Сєвєродонецьк ще тримається, — Генштаб

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог продовжує спроби захопити Сєвєродонецьк, де має частковий успіх, встановивши контроль над східною частиною міста.

У вечірньому зведенні також повідомляється про ситуацію на фронті та у регіонах, звідки раніше ЗСУ вибили ворога.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З території Курської області рф з артилерії обстріляв підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Білопілля та Стукалівка Сумської області.

На Слов’янському напрямку рашисти обстріляли з артилерії наші підрозділи в районах населених пунктів Святогірськ та Рідне, намагалися вести наступ у напрямку Довгенького та Дібрівного, але зазнали втрат та відійшли.

На Донецькому напрямку противник завдавав авіаційних ударів в районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки, Щербаків, Роти, Покровське та Новоселівка.

На Бахмутському напрямку ворог проводить штурм в населеному пункті Комишуваха, успіху не має.

На Південнобузькому напрямку росіяни збільшили інтенсивність обстрілів позицій ЗСУ з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Снігурівка, Високопілля і Золота Балка. Тривають обстріли об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів, під удар знов потрапив Миколаїв.

«На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує вживати заходів щодо обмеження прав та свобод громадян України, обмежує пересування, проводить фільтраційні заходи та поглиблює гуманітарну кризу. Російські військовослужбовці грабують мирних жителів. В окремих населених пунктах ворог організовує відновлення пошкодженої військової техніки на потужностях місцевих підприємств. Зокрема, такий факт виявлено в місті Берислав у цехах Бериславського машинобудівного заводу. Практично на всій тимчасово захопленій території окупанти заблокували доступ місцевого населення до українських операторів мобільного зв’язку та мережі Інтернет», — додали у Генштабі.

Нагадаємо, що експерти Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу на те, що країна-агресор росія зосередила основні зусилля на захопленні Донбасу, зокрема Сєвєродонецька, що створює вразливі місця для рф у Херсонській області, де українські військовики йшли у контрнаступ.

Фото Генштаба ЗСУ



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